Che siao che restidel futuro passerà anche da un mercato importante e da innesti di grande prospettiva in mezzo al campo. Sì perché sia l'amministratore delegatoche il direttore sportivosono consapevoli che l'ambiziosa lotta alla Juventus annunciata dal presidentedovrà passare dal potenziamento di uno dei reparti che più ha sofferto nel corso delle ultime annate, ovvero il. Qualcuno paritrà, altri saranno confermati, ma almenoper l'estate e il primo della lista ha un nome ben definito:Vi abbiamo svelato () chedel suo utilizzo in nerazzurro, ma anche con l'approdo (sempre più vicino) di Conte in panchina il suo inserimento non cambierà.che utilizzano i due allenatori accanto a Brozovic e Nainggolan o in alternanza in caso di acquisto di un altro centrocampista di livello top.Per primi ((insieme allo staff rossoblù) hanno avuto per parlare proprio di Barella. Fra i club c'è già una base d'accordo sulla valutazione ed è continuo il confronto sulle contropartite tecniche che). Talenti della Primavera o giocatori di rientro dai prestiti, ma che aggiungano valore nella rosa cagliaritana. L'affare è imbastito e sempre più debole la concorrenza. L'Inter ha deciso e vuole che Barella sia il primo rinforzo estivo.