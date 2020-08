Intervenuto ai microfoni di Sky, il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha analizzato la sfida vinta contro lo Shakhtar.



“Abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca bene al calcio e che fa gol appena ne ha l’occasione. Il nostro miglioramento? È l’inizio di un ciclo, non è facile fare bene da subito e sbagliando si impara. Abbiamo grandi calciatori e un grande mister, Conte mi ha migliorato in tutto. Prima ero più istintivo, adesso uso più la testa. Le discussioni in campo? Ci sta, è la tensione. Mi giocavo qualcosa di importante per la prima volta. Non sono litigi ma diversi modi di pensare. Il mio gioco è “ringhioso? Diciamo che devo limare l’aspetto delle ammonizioni, che con il mister loro per ridurre la foga. Poi devo essere onesto e pare che per gli arbitri è anche diventata un’abitudine”.