Inter, Barella sostituito per una contrattura all'adduttore destro

19 minuti fa

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Barella, uscito dolorante al 74' della partita dell'Inter contro la Lazio. Il centrocampista nerazzurro è stato sostituito per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra. Tra i migliori in campo, ha realizzato un gol ed è stato uno dei migliori in campo nella sfida di questa sera.