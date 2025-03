Inter, Barella suona la carica: "Andiamo negli USA per vincere il Mondiale per Club"

Getty Images

- Barella ha concesso una lunga intervista a FIFA.com, il centrocampista nerazzurro parte dall'emozione di giocare il Mondiale per Club: "Sicuramente sarà una bellissima esperienza, una cosa nuova perché io non ho mai giocato uno, soprattutto questo è il primo con il nuovo format, quindi sicuramente sarà molto bello. Sarà anche una delle prime volte che vedo l’America perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni. Quindi sarà una bellissima esperienza, le cose nuove sono sempre belle. Riusciremo a vedere le varie culture, magari attraverso qualche video di uno stadio. Quindi sarà bello viverlo e vedere l’emozione che si prova a tifare squadre di altri continenti. Io non ho mai giocato un Mondiale (per Nazionali, ndr), parto con il Mondiale per Club. Quindi sicuramente per me è una grandissima emozione e me la godrò al massimo".

- "Sicuramente siamo abituati perché anche San Siro spinge quando ci sono tanti tifosi. Però sarà sicuramente bello vedere com’è il loro rapporto dei tifosi del Monterrey con la loro squadra, e magari ci saranno anche i tifosi imparziali che verranno solo a vedersi lo spettacolo. Quindi cercheremo di dare loro un bello spettacolo e dare il massimo".- "Sicuramente quando c'è stato il sorteggio ne abbiamo parlato anche con i nostri compagni argentini, che sono abituati a giocare in questo clima caldo. Ci hanno trasmesso un po’ di sensazioni, ce lo godremo al massimo. Come ho detto, sarà emozionante e bello. Però penso che alla fine non conta chi ha più o meno tifosi in quel momento, ma conta chi ha più voglia di vincere".

- "Come ha detto il mister (Inzaghi, ndr) e come diciamo sempre noi giocatori,. Ci sono stagioni in cui va bene e stagioni in cui le cose vanno meno bene.. Quindi andremo là con la voglia di fare bene, sapendo che è una competizione difficilissima al termine di una stagione lunga. Quindi, magari, ci saranno tanti fattori da valutare, però".

- "Io ho sempre detto, dato che andiamo lì, che tra tutti gli sportivi il mio idolo è LeBron James. Quindi sicuramente, se ci fosse la possibilità, anche solo di andare a vedere una sua partita, dato che non ho avuto l'opportunità, o di incontrarlo, mi farebbe molto piacere".- "Sì, parlando della NBA, che è lo sport che ho seguito di più, mi piacerebbe sicuramente vedere il loro approccio alle partite, la loro cultura sportiva, e non parlo solo della NBA. Vedere come vivono loro le partite, il pre-partita, la routine. Quella è una cosa che mi piacerebbe vedere e vivere per poi, magari, non dico di riportare qua, ma prendere degli spunti".

- "Sicuramente è il nostro capitano, a prescindere dall’avere la fascia in campo. È un leader dello spogliatoio, è da tanti anni qua all'Inter. Sa cosa vuol dire vincere e trasmettere che cos’è l’Inter, quindi sicuramente è un punto di riferimento per tutti noi, e lo sarà ancora di più, dato che ha avuto la fortuna di giocare tante partite internazionali. Poi ce ne sono anche altri, ma diciamo che sicuramente lui è quello che è arrivato più in alto. Quindi sicuramente, come in tutte le partite, oltre al gruppo avremo bisogno anche dei singoli e, appunto, se servirà ci aggrapperemo anche a lui".

