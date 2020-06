C'è una buona notizia per Antonio conte: Nicolò Barella ha recuperato e domani sera sarà regolarmente in campo al suo posto. Il tecnico salentino ha però un dubbio sull'eventuale compagno di reparto. L'ex ct dovrà scegliere tra Gagliardini e Borja Valero. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“In mezzo al fianco di Barella, che ha riposato mercoledì in via precauzionale, sarà ballottaggio fra Borja Valero e Gagliardini: il primo è più “carico” psicologicamente, il secondo garantisce più fisico e corsa. Intanto lo spagnolo è fra i tre giocatori interisti in scadenza a fine giugno ad aver firmato un rinnovo fino a fine stagione”.