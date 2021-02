Giuseppe Baresi parla a Inter Tv prima della partita tra Inter e Fiorentina al Franchi: "Non è un campo facile per noi, è sempre una partita difficile con tanti gol; per noi è essenziale, vincendo si andrebbe in testa alla classifica. Da difensore contro Lukaku? Avrei preferito marcare sicuramente Sanchez fra i due, per la forza fisica e la capacità di Lukaku di tenere palla sarebbe stato difficile tenerlo. Sono entrambi giocatori importanti per l'Inter, soprattutto il belga: sa giocare con la squadra e all'occorrenza sa muoversi e costruirsi occasioni in solitaria, a differenza di Sanchez e Lautaro che magari hanno più bisogno di un appoggio in più per completare l'azione".