Paulo Vitor Barreto, ex attaccante del Bari, parla di Antonio Conte, suo ex allenatore in Puglia, e dell'esperienza coi Galletti: "Antonio Conte, il migliore in assoluto. Nel 2008-2009 era alle prime armi ma si vedeva già che era un fenomeno: con lui giocavamo un gran calcio e salimmo in A. C’erano Bonucci, Ranocchia, Almiron e tanti altri. Quella era una signora società, è stato un peccato vederla sprofondare in Serie D, ma adesso sta tornando il Bari che conoscevo io".