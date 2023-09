L'ex centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, Mario Basler, in un episodio del suo podcast Basler Ballert ha parlato della squadra bavarese e della partenza di Pavard, direzione Inter.



L'ATTACCO - "In difesa ora hanno solo un vero terzino destro e senza un altro giocatore in quel ruolo in Champions potrebbe essere difficile il cammino. Bisogna chiederci perché l'ha fatto quando non c'è ancora un sostituto. Laimer non è un terzino... Come è venuto in mente a Pavard di lasciare la Baviera per andare all'Inter? Cosa gli passava per la testa? Bisogna capire quale proiettile lo ha colpito... Non andava d'accordo con Tuchel, questo è ciò che si dice. Doveva esserci molta tensione tra i due. Ora c'è Marzraoui, che sta facendo molto bene, ma potrà farlo per tutta la stagione? E se si infortuna? Nessun tifoso del Bayern lo capisce ma Pavard lo aveva annunciato da settimane che avrebbe voluto andarsene".