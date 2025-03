Getty Images

Doppia ammonizione per Alessandro Bastoni, che nella vittoria dell’Inter con l’Atalanta ha lasciato i compagni in dieci prendendo il rosso al 95’. Un’espulsione che costringerà il difensore classe ‘99 a saltare la prossima partita dei nerazzurri per squalifica, non ci sarà nella gara in programma contro l’Udinese domenica 30 marzo alle 18 (la prossima settimana la Serie A non gioca, c’è la sosta per le nazionali). Già diffidato prima della partita con l’Atalanta, Bastoni da regolamento rimarrà anche in diffida e quindi, quando rientrerà in campo, alla prima ammonizione sarà nuovamente squalificato.

- Il primo giallo Bastoni l’ha preso al 79’ per un intervento nettamente fuori tempo su un avversario.e Massa lo manda anticipatamente negli spogliatoi.