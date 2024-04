Inter, Bastoni assenza pesante. Carlos Augusto vuole togliersi un peso

. È evidente che in base alla sua presenza o alla sua assenza, lo sviluppo delle trame nerazzurre subisca una variazione visibile a occhio nudo. Senza considerare che privarsi di Bastoni significa in qualche modo anche dover fare a meno di quel feeling creatosi con Federico Dimarco, oltre che di una visione di gioco spesso utile a scardinare le difese più arroccate. Insomma, se Alessandro è a disposizione, gioca!, l’affaticamento al flessore induce alla massima prudenza e così staff medico e staff tecnico hanno convenuto su più lunghi tempi di recupero, che riconsegneranno il calciatore pronto per la prossima sfida casalinga di campionato, quella contro il Cagliari.e il brasiliano avrà la chance per dimostrare quello che già da diverse settimane sta facendo vedere, ovvero che a modo suo può essere molto utile nel sostegno alla manovra.

Bastoni e Carlos interpretano il ruolo ognuno a modo proprio,che invece aveva mostrato a Monza. E, visto che nell’attuale campionato non è mai andato a segno mentre ha concluso la scorsa stagione con 6 gol all’attivo, realizzati però giocando da quinto e non da terzo. Settimana dopo settimana la fiducia è cresciuta e l’ex Monza sente che il momento giusto sta per arrivare, anche se per un difensore il gol non può essere un’ossessione.

A ognuno le proprie caratteristiche, ma il gioco dell’Inter è perfettamente destrutturato, libero da prigioni ma disciplinato da dogmi impliciti.. Per Inzaghi il brasiliano è una garanzia, uno dei punti fermi da cui ripartire anche per il prossimo anno, ma intanto c’è il presente, con una seconda stella da raggiungere e qualche altro obiettivo personale da agguantare.