Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Sky Sport prima della sfida con il Benfica, seconda giornata dei gironi di Champions League: "Uno schema come quello della scorsa stagione col gol di Barella? Le cose sono rimaste così, se non gli passo il pallone si arrabbia. Abbiamo preparato diverse cose, speriamo di metterle in pratica per questa partita".