Alessandro Bastoni, ai microfoni di Mediaset, ha analizzato la vittoria dell'Inter sul Milan in Supercoppa Italiana: “Ci tenevamo tanto a vincere il derby, avevamo il dente avvelenato dopo la festa scudetto dell’anno scorso. Siamo stati bravi nell’atteggiamento, nell’interpretazione. Oggi non era giornata per loro, volevamo vincerla. Questa partita era fondamentale, siamo maggiormente consapevoli dei nostri mezzi, sarà una spinta per campionato e Champions. Rinnovo? Manca un anno e mezzo, io sono tranquillo, sto bene e non ho problemi. Arriverà il mio turno”.