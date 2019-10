Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, nel pre-partita della gara contro il Parma ha parlato a Sky Sport: "Sicuramente è stata importante la vittoria col Dortmund, ci dà carica per affrontare nuove sfide. La sfida al Parma da ex? Sono molto emozionato, ho condiviso tanto con quei ragazzi, ma in campo oggi non ci sono amici. La partita si giocherà sulle preventive, dovremmo essere bravi a limitare le loro ripartenze".