. Il difensore nerazzurro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con una foto che lo ritrae mentre trattiene a terra il centrocampista blaugrana: un'immagine diventata oggetto di meme, ma anche causa di insulti e minacce da alcuni tifosi catalani che hanno letto il post come una provocazione.- Lo stesso Bastoni ha voluto chiarire la vicenda per spegnere le polemiche: "Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo del Barcellona", ha detto il centrale dell'Inter a Sportmediaset.