Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento dei nerazzurri.



SUL NUMERO DI MAGLIA - "Il 95? E' data di nascita di mio fratello, con cui ho un legame forte: indossando questo numero, è come se lo portassi in campo"



AVRESTI IMMAGINATO DI GIOCARE ALL'INTER? - "Sicuramente neanche nelle più rosee aspettative avrei pensato di essere qua, sto migliorando tanto. Spero di andare avanti così".



SU CONTE - "Non poteva capitarmi di meglio, lui sa trattare bene i giovani. E' un grande allenatore, mi sprona a far meglio e mi dice di non accontentarmi mai".



SULLO SCUDETTO - "Sappiamo che è difficile colmare il gap, lavoriamo per vincere ogni partita. Poi vedremo alla fine della stagione".



SU INTER-JUVE - "Io nella mia vita ho vissuto esperienze che purtroppo mi hanno cambiato, quindi il calcio lo vivo come un gioco. Normale che giocare davanti a 80 mila persone è diverso che giocare davanti a 15, ma penso solo a divertimi".



SUI DIFENSORI - "Sicuramente oltre alle loro caratteristiche, tra dieci anni vorrei avere la loro capacità di consigliare. E' come se fossi il loro fratello minore. Cosa mi dicono? Sono cose che rimangono segrete. Godin? Lui è un maestro, mi insegna tanto. Skriniar? Su come legnare (ride ndr). Mi danno tutti molti consigli, siamo un bel gruppo".



SULL'ARMONIA NELLO SPOGLIATOIO - "Ci sono tanti italiani. Stiamo bene insieme nello spogliatoio e ci vediamo anche fuori. Andiamo al campo col sorriso"