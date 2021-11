A margine della sfida vinta contro il Venezia, il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha risposto alle domandi di Sky.



“Se è cambiato qualcosa nel modo di difendere rispetto allo scorso anno? Sì. Ma come l'anno scorso, c'è stato un momento in cui abbiamo provato a difendere alti. Giocare a uomo tre contro tre non è facile per novanta minuti. Abbiamo trovato una strategia difensiva, tutti insieme, che è quella che adottiamo sempre. Difenderci più bassi per essere efficaci e partire meglio”.