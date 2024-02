Inter, Bastoni diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

Nella straordinaria vittoria dell'Inter per 4-0 contro l'Atalanta, c'è anche una leggera nota negativa. Al 76', infatti, l'arbitro Colombo ha ammonito Alessandro Bastoni per un fallo di gioco, col difensore nerazzurro che era diffidato e che quindi salterà la prossima sfida di campionato.



Nello specifico Simone Inzaghi non avrà a disposizione il suo numero 95 per la prossima partita di Marassi contro il Genoa in programma lunedì 4 marzo, alle ore 20.45, match valido per la 27esima giornata di Serie A. Un riposo forzato per il centrale azzurro, che avrà così modo di rifiatare anche in vista del ritorno in Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo al Metropolitano.