Un grande ex del passato nerazzurro, Marco Materazzi, ha sempre designato Alessandro Bastoni come suo erede. I complimenti da parte del campione del mondo verso il classe '99 non sono mai mancati e anche dopo la partita contro la Lazio, coronata da Bastoni con assist e gol, ha suscitano un commento da parte dell'ex numero 23, che su Instagram gli ha lasciato un commento ironico: “Beh dai, eri in forma...”.