Inter, Bastoni e De Vrij a parte: la decisione e le soluzioni di Inzaghi in vista di Udine

Redazione CM

32 minuti fa



La presenza di Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij a Udine resta in bilico. Si è concluso da pochi minuti l'allenamento mattutino dell'Inter, a due giorni dalla trasferta in casa dei friulani. Entrambi i difensori, l'olandese alle prese con il recupero dall'infortunio patito prima della sosta e l'italiano vittima giovedì di un affaticamento ai flessori, hanno lavorato a parte. Tutti gli altri componenti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, invece, si sono allenati in gruppo.



Nel corso della giornata di domani sarà presa una decisione sui due centrali nerazzurri, che per precauzione rischiano di saltare la trasferta in quel di Udine. Difficile, in ogni caso, che possano partire titolari: al centro della difesa vi sarà Acerbi, con Carlos Augusto (favorito su Bisseck) insieme a Pavard. Tornerà Sommer in porta, ballottaggio fra Darmian e Dumfries sulla destra: a sinistra ci sarà Dimarco, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Thuram con Lautaro in attacco.