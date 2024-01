Inter, Bastoni e Dumfries recuperati per la Fiorentina: le ultime e le condizioni di Barella

Redazione CM

Sorridono l'Inter e Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile infatti l'allenamento odierno ha portato con sè due buone notizie: sia Denzel Dumfries che Alessandro Bastoni hanno svolto regolarmente lavoro con il gruppo e sono quindi da considerarsi recuperati per la trasferta di domenica sera al Franchi di Firenze contro la Firorentina di Vincenzo Italiano, in un match fondamentale in chiave scudetto.



LE ULTIME SU BARELLA - Ancora lavoro personalizzato invece per Nicolò Barella, squalificato contro i viola e alla ricerca della miglior condizione per il big match del 4 febbraio contro la Juventus, come riportato da Sky Sport.