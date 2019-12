A Bergamo lo dicevano da tempo: “Questo ragazzo ha il destino segnato, diventerà un gran calciatore”. Alessandro Bastoni, difensore classe ’99, ha sempre promesso benissimo e dopo un anno di apprendistato a Parma sta dimostrando tutte le sue doti anche all’Inter, piazza da sempre molto insidiosa per giovani calciatori in rampa di lancio. Lo racconta sempre Christian Vieri: “Per giocare a San Siro serve grandissima personalità”, una qualità che a Bastoni non manca, a giudicare da come ha iniziato a guidare la difesa nerazzurra.



IN CRESCITA - La stima di Antonio Conte nei suoi confronti cresce settimana dopo settimana, tanto che neanche calciatori affermati come Godin e D'Ambrosio possono pensare di avere un posto da titolare, come invece si poteva immaginare a inizio campionato, almeno per l'uruguaino. Bastoni si sta ritagliando il proprio spazio e molto rapidamente scala gerarchie nelle preferenze di Conte, che in questo momento apprezza molto la difesa a tre composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni.



LE QUALITA' DI BASTONI - Il difensore italiano offre al tecnico salentino tantissime soluzioni: è alto è bravo sulle palle inattive, ha un mancino preciso che utilizza per cambiare fronte di gioco e dare respiro alla manovra, non perde tranquillità se pressato, tiene alta la linea dei difensori e aggiunge il suo palleggio a quello di de Vrij e Brozovic. Con lui in campo la manovra di Conte ha maggiori sbocchi ed è per questo motivo che Bastoni in breve tempo ha trovato sempre più spazio. L’Inter ci aveva visto lungo e al tempo è stata brava ad anticipare la concorrenza.