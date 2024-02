Inter, Bastoni: 'Istanbul ci ha lasciato consapevolezza, è la rivincita nostra e di Inzaghi'

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN dopo il successo casalingo per 4-0 contro l’Atalanta.



Dalla Juve in poi, 4 partite con 4 gol segnati: sapevate già da quella partita di essere così forti?

"La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto come consapevolezza e unione. Abbiamo capito quanto è bello giocare quelle partite e come arrivarci, Siamo contenti di raggiungere quei traguardi".



State facendo paura a tutta Europa.

"Da tanto tempo che giochiamo insieme, stiamo crescendo e maturando. Magari gli anni scorsi non eravamo pronti per certi traguardi, dobbiamo continuare a lavorare e guardare partita dopo partita".



Cosa vi siete detti con Inzaghi alla fine?

"Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo. L'anno scorso siamo stati tutti in discussione per le troppe sconfitte, questa è una rivincita nostra e del mister. Siamo stati uniti nelle difficoltà".



Hai iniziato te a sganciarti in avanti, ma ora lo fate tutti.

"Ci stiamo lavorando, Inzaghi è stato importantissimo in questo. Prima non ero così mobile. Dobbiamo essere tutti concentrati, è un gioco corale e siamo contenti".