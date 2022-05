Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN per commentare il successo sul campo del Cagliari: "L’occhio su San Siro c’era, ma noi dovevamo tornare in campo per vincere. Ora aspetteremo questa settimana con serenità in attesa di domenica. Percentuali scudetto? Non si sa, ogni partita è complicata. Noi dobbiamo vincere con la Samp e loro devono fare risultato con il Sassuolo, non saprei dire".



Bastoni ha poi aggiunto: "Più sorprendente la mia stagione o quella di Tonali? La vittoria finale determinerà tanto. Lo conosco, è un bravo ragazzo, gli voglio bene ma spero inciampino loro".



Su Perisic: "Va sempre forte. Ieri sera gli ho chiesto cosa mangiasse, che magari è quello che fa la differenza (ride, ndr). Poi mi ha detto pane, avocado e tacchino ed era allucinante, ho evitato. È un grande professionista, abbiamo giocato 120 minuti tre giorni fa e oggi stava anche meglio. È un esempio".