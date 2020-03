Alessandro Bastoni mette in palio tre maglie per i suoi tifosi. Il difensore dell'Inter lo annuncia su Instagram con un messaggio e i suoi compagni di squadra, Barella e Brozovic non perdono occasione per prenderlo in giro. "Perché hai fan?”, scrive il centrocampista sardo nei commenti, mentre il croato chiede una maglia per sé.