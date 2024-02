Inter, Bastoni: 'Nati e cresciuti per queste partite, ma la Juve è squadra'

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Juventus valido per la 23^ giornata di Serie A: "Io personalmente la sto vivendo bene. Siamo nati e cresciuti pe giocare queste partite, giochiamo davanti ai nostri tifosi e non vediamo l'ora. Bisogna vere pazienza, siamo carichi e determinati e pronti per affrontarla. La Juve è come noi, gioca tanto di squadra. Dovremo affrontarli da squadra anche noi".