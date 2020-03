All'Inter serve esperienza in campo internazionale e per questo motivo, scrive la Gazzetta dello Sport, i Europa League i nerazzurri non potranno privarsi di Diego Godin.



“Dal Getafe in poi saranno tutte gare fondamentali, a cui l’Inter non si presenterà come una banda di apprendisti sprovveduti. Nell’ultimo anno è stato aggiunto un nucleo di potenziali “maestri” di coppa: compagni da seguire per arrivare in fondo. Loro ci sono già stati: il più titolato è Diego Godin, due Europa League vinte con l’Atletico (2012 e 2018), due finali di Champions. Ok, le ha perse: ma arrivarci è stato un mezzo miracolo sportivo e una la stava anche decidendo con un gol di testa (Lisbona 2014). Se nel big match di A (Juve-Inter) ha fatto spazio a Bastoni, in Europa è un “asso” da giocarsi sempre”.