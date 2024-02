Inter, Bastoni: 'Primo tempo inguardabile, ci hanno mangiato, poi ci ha parlato Inzaghi. Champions? Ci riproveremo'

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Roma, vinta per 2-4 anche grazie ad un suo gol.



Che messaggio manda l'Inter questa sera?

"Primo tempo inguardabile, non eravamo noi e ci hanno mangiato. Poi ci siamo parlati e ci ha chiamato il mister. Dovevamo solo essere noi: siamo scesi in campo e l'abbiamo fatto vedere".



Che cosa vi dava fastidio della Roma?

"Loro sono partiti forte e ci hanno divorato su ogni punto di vista nel primo tempo. Abbiamo fatto poi un cambio mentale nel secondo tempo".



Ci racconti l'esultanza stile NBA?"

"Un omaggio a Steph, quando posso lo guardo. C'era tanta voglia, era importante fare bene qua dopo la vittoria sulla Juve. Contento per il gol, mancava da tanto".



Cosa vi dà la vittoria, anche in prospettiva Champions?

"Ci dà tanto. Siamo carichi e sappiamo cosa vuol dire arrivare fino in fondo in Champions, ma anche quanto faccia male perdere una finale. Ci riproveremo quest'anno".