Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Sky prima della partita con il Real Madrid: "​E' un privilegio giocare queste partite in questi stadi: abbiamo la fortuna di venire qui col passaggio del turno ma vogliamo fare bene. L'Inter non vince da tanto qui, per darci carica e per dare ancora più consapevolezza a noi stessi. Gli attaccanti del Real Madrid? Ci saranno tantissime difficoltà partendo dall'ambiente fino alla qualità del giocatori: non c'è Benzema ma hanno qualità incredibili, Vinicius e Rodrygo sono in un bellissimo momento e dovremo stare attenti".