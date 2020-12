Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla in diretta Instagram con l'associazione Giacomo Stintini di due match del passato che avrebbe voluto giocare: "Ne faccio uno con l’Inter e uno con la Nazionale. Con gli azzurri direi il ricordo più bello in assoluto quindi il 2006, vorrei essere Materazzi. Credo sia l’emozione più bello in assoluto vincere qualcosa a livello mondiale con la tua Nazionale. Ti responsabilizza molto e ti dà consapevolezza, hai la possibilità di rappresentare una nazione intera, che in questo caso è l’Italia. Quindi direi Italia-Francia. L’altra è la finale di Champions dell’Inter contro il Bayern Monaco, perché dopo il Mondiale c’è la Champions”.