Alessandro Bastoni continua a crescere. Si è preso l’Inter e ora si sta prendendo anche la Nazionale: prima le presenze in campionato coi nerazzurri, poi quelle in Champions, infine l’Azzurro da protagonista, dove brilla anche di fronte a Lewandowski. E anche per questo motivo, come scrive Tuttosport, Conte vuole blindare il suo gioiello, prolungandogli il contratto fino al 2025.