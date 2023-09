Alessandro Bastoni ha parlato a Inter TV prima del derby con il Milan: "Siamo tranquilli, abbiamo preparato bene la partita. Sappiamo come gioca il Milan, abbiamo visto video e siamo pronti a fare una grande partita. Rispetto all'anno scorso hanno messo dentro innesti di qualità, comunque siamo pronti. Come abbiamo gestito le energie anche in vista della Champions League? In partite così le energie saltano fuori da sole, giocare davanti a un San Siro che sarà pieno con la maggior parte di tifosi nostri ci darà la carica".



A Dazn ha aggiunto: "Preparare il derby in poco tempo? Ci sentiamo bene, non c'è spazio per scuse e lamentele. Siamo carichi, siamo al 100% e pronti per fare una grande partita. Cosa cambia difendere contro Pulisic? Cambia poco, cambia quello che dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere stretti. Non contano gli ultimi quattro derby vinti? Ha ragione Pioli, non contano. I derby si giocano sull'aspetto mentale, bisogna andare in campo e pensare al presente".