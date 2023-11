Correndo verso, non si può non notare i molti intrecci che tra campo e mercato legano le due compagini nerazzurre. Se quella di sabato alle 18 sarà una partita particolare per Gianluca Scamacca, colpo sfumato dell'Inter in estate, lo sarà ancor di più per. Il difensore interista, pilastro della retroguardia di Inzaghi, è ormai una certezza e dopo l'addio all'Atalanta ha seguito a Milano un'ascesa importante, passando negli anni da giovane promessa a titolare fisso e mettendo in fila numeri da record in termini di presenze. Il, anche lui difensore centrale, anche lui italiano e anche lui in orbita Inter.L'Atalanta rappresenta un pezzo importante della crescita calcistica di Bastoni, che proprio con quella maglia mette a segno. Il tecnico atalantino è infatti il primo a promuovere Bastoni dalle giovanili (dove svolge tutta la trafila), facendolo esordire primanella sfida vinta per 3-0 contro ile poi, nel match vinto 1-0 contro la. Ed è proprio alla fine di quella stagione 2016/17 che l'Inter si fa avanti per acquistarlo:nelle casse degli orobici, con i giovani i giovani Davide Bettella e Marco Carraro a fare il percorso inverso. Poi il, che permette a Bastoni di mettersi in evidenza e strappare una stagione danella massima serie, per infine approdare. Da lì in poi la crescita è costante, forte anche della fiducia e della spinta del tecnico leccese.Certezza nella stagione dello scudetto di Conte e poi certezza anche per Inzaghi. Sonoin tutte le competizioni,e giàtra campionato e Champions League. Del resto, i numeri in Serie A per l'ex Atalanta sono da record:. Traguardo tagliato all'inizio di questa stagione e destinato ad aumentare visto il grande spazio che il tecnico nerazzurro gli riserva. Quest'anno sono 8 le apparizioni in Serie A, tutte da titolare: ha riposato solo contro Torino e Salernitana, match in cui al centro della difesa si è installato De Vrij, facendo scalare Acerbi sulla sinistra.Atalanta-Inter, oltre a rappresentare un revival amarcord per il braccetto di sinistra dell'Inter, è una sfida che chiama in causa anche il mercato. Perchéquello di Bastoni è stato un trasferimento azzeccato per i nerazzurri: un precedente che può portare ad un bis gradito da Marotta e Ausilio., dove si studiano le mosse per il futuro. Per arrivare all'atalantino l'ostacolo è rappresentato dallafatta dall'Atalanta (il contratto di Scalvini). In ogni caso, l'accostamento con Bastoni emerge facilmente, visto che anche. Se a questo si aggiunge che in tempi non lontani il difensore classe 2003 ha sottolineato come per lui Bastoni rappresenti un riferimento importante e un esempio da seguire, il mix per l'esplosione di mercato c'è. L'interista, nel salutare l'Atalanta ha scelto Milano, il tempo dirà se Scalvini farà lo stesso. La sponsorizzazione del numero 95 di Inzaghi sicuramente non mancherà.