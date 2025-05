Inter, Bastoni: "Voto alla stagione? 8, se vinciamo la Champions anche 10"

Getty Images

Il difensore dell'Alessandroha parlato a Sky nel media day organizzato verso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain."L'esperienza mi insegna che nelle finali non c'è un favorito. Lo abbiamo visto anche a Istanbul, dove il favorito era il City che poi ha vinto, ma è stata una partita super aperta che poteva finire in tutti i modi. Quindi nelle partite secche è difficile dire chi è la favorita".- "Dal punto di vista offensivo, ma non solo gli attaccanti, sono fortissimi. I terzini spingono tantissimo, l'allenatore è molto bravo a dare impronta alle sue squadre. Se sono in finale di Champions un motivo c'è".

- "La delusione c'è stata ma penso che sabato abbiamo un appuntamento con la storia che non capita tutti gli anni. Per lo scudetto invece sono sicuro che l'Inter risponderà presente anche negli anni successivi quindi dobbiamo per forza di cose essere concentrati al mille per mille su questa partita perché può cambiare le nostre carriere".- "Ti darei un otto che può diventare un 10 in caso di vittoria".