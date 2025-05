Inter, Bastoni: "Yamal? Il miglior giocatore mai affrontato. Col Barcellona può essere l’ultima semifinale della mia carriera"

Il difensore, Alessandro, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il, ritorno della semifinale di. Queste le sue parole."Sarà una, tra due squadre con un’identità precisa. Mi aspetto una garacome quella di Barcellona. Dovremo migliorare alcuni aspetti, perché giocando contro di loro abbiamo compreso davvero il loro livello. Cercheremo di prendere meglio le misure”."È probabilmenteLo avevo già incrociato all’Europeo, ma oggi è salito a un livello impressionante.Come lo fermeremo? Con raddoppi e aiuti costanti, ma senza sbilanciarsi troppo, perché il Barcellona ha anche altri elementi di grande qualità. Serve lavoro di squadra”.

“Siamo. Non capita spesso di giocare una semifinale di Champions e poterlo fareè motivo di grande soddisfazione. C’è, sì, ma soprattuttoper vivere una serata così importante., quindi me la voglio godere fino in fondo”.è il nostro, averlo in campo sarebbe fondamentale. Ma se non dovesse farcela, sono sicuro che chi lo sostituirà sarà all’altezza. Questa è la forza del nostro gruppo”.