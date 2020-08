Si parte coi quarti di Europa League. E l'Inter di Antonio Conte, in gara secca, attende il Bayer Leverkusen della stellina Havertz. Di seguito gli episodi di moviola del match, arbitrato ​dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, coadiuvato da Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il quarto uomo è Jesus Gil Manzano, mentre al Var la coppia Alejandro Hernandez-José Maria Sanchez.



26' Calcio di rigore per l'Inter! Palla che rimbalza, tocco di D'Ambrosio dentro l'area di rigore, palla che va sulla parte alta del braccio di Sinkgraven. Il Var richiama il direttore di gara spagnolo: il terzino del Bayer fa il movimento per ritrarre il braccio ed evitare il tocco col pallone, che finisce effettivamente sulla spalla.



24' Gol di Havertz regolare: sul tocco di Volland c'è Godin a tenere in gioco il tedesco, che col destro batte Handanovic.