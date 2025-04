Inter-Bayern: formazioni, dove vederla in tv e streaming

A San Siro arbitra lo sloveno Slavko Vincic, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic con Matej Jug quarto uomo, Alen Borosak e l'olandese Dennis Higler al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Barella, Bastoni, Dumfries, Lautaro, Mkhitaryan e Pavard oltre a Inzaghi da una parte; Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer e Sané dall'altra.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Inter-Bayern Monaco in diretta su Amazon Prime Video

GUARDA SU PRIME VIDEO

: Inter-Bayern Monaco.: mercoledì 16 aprile 2025.: 21.00.Amazon Prime Video.: Amazon Prime Video.Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

indisponibile così come Zielinski. Vincentper la panchina, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Neuer, Upamecano, Ito, Davies e Musiala.La partita Inter-Bayern Monaco viene trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l'app di Prime Video disponibile su numerose smart TV. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

Inter-Bayern Monaco è disponibile anche in diretta streaming. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

La telecronaca della gara Inter-Bayern Monaco è affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.