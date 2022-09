. Non è per niente irragionevole, invece, sostenere che l’Inter farà una buona partita e, magari, otterrà anche un buon risultato seguendo qualche principio basilare del calcio europeo.ad avere una squadra che sugli esterni possa attaccare con un uomo in più e accettasse di difendere al centro uno contro uno.(già l’aveva fatto con il Milan) per non concedere campo agli attaccanti tedeschi. Così, almeno, ha scritto la Gazzetta dello Sport di oggi.Personalmente ho un’altra convinzione. Se l’allenatore interista, nel derby, ha abbassato il baricentro di sei metri rispetto alla partita con la Lazio,. Un po’ più spiccatamente rispetto a quanto faceva l’Inter di Conte, ma il concetto è quello.Tuttavia mi chiedo se sia l’atteggiamento giusto. Primo, perché si regala campo all’avversario. Secondo, perché facendolo agire nella propria metacampo o, peggio, nei paraggi dell’areaSeppure questa concezione del calcio sia lontana dal mio gusto, riconosco che possa dare qualche frutto se si applica almeno un pressing continuo anche se basso e, soprattutto, se si ha una difesa quasi imperforabile.Ma proprio il secondo fattore mi sembra slegato dalla realtà.. Giusto quindi che Inzaghi pensi di utilizzareal posto di, ma nelle situazioni che hanno portato alla sconfitta con il Milan,. Oggi i due sono carenti proprio nell’uno contro uno e non credo che puntare ciecamente su di loro sia una grande idea. Ovviamente non intendo dire che siano meglio D’Ambrosio o il non ancora pronto Acerbi,Sono più d’accordo, invece, con gli altri avvicendamenti. Ovvero - se così sarà -perperper. Il tedesco non può essere imbrocchito di colpo, forse ha perso un po’ di energia, ma la partita con il Bayern può essere quella che gliela fa ritrovare.. Dzeko sarà punto di riferimento per mettere stazza davanti, ma anche per avviare il contropiede di Lautaro o dello stesso Mkhitaryan.. E’ una ottima squadra tedesca senza più Lewandowski, in Bundesliga non è primo perché viene da due pareggi consecutivi,come molti vogliono far credere.Insomma la partita è tutta da giocare, nulla è perso e molto potrebbe essere preso. Certo, ci vorrebbe un’Inter di altro umore, ma già avere la possibilità di cacciare il cattivo sapore del derby, può essere considerata una fortuna. Ritrovare l’attenzione può essere una base di partenza. Il derby ha dimostrato che le gambe ci sono, altrimenti, nel finale, l’Inter non avrebbe rischiato di pareggiarlo.