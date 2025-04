Inter-Bayern, Inzaghi deve gestire vantaggio e infortuni: chi riposa e chi gioca col Cagliari

All'indomani della strepitosa vittoria per 1-2 in casa del Bayern Monaco nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, l'deve cercare di non proiettare troppo in avanti il proprio entusiasmo e di cominciare a programmare i prossimi giorni per cercare di arrivare al ritorno, in programma mercoledì 16 aprile, nelle migliori condizioni possibili, anche considerati i tanti infortuni che si stanno susseguendo.- Quasi al 100% mancherà - o comunque, se sarà convocato è impossibile che sia in grado di dare un apporto considerevole -, che deve fare i conti con la parte finale del recupero dal problema accusato prima della sosta di marzo, una distrazione al bicipite femorale della coscia destra.

- Rispetto al match di andata, Inzaghi dovrebbe recuperare Mehdiin attacco e Kristjan(che era squalificato) a centrocampo. Ottimismo anche per Federico, che potrebbe essere risparmiato contro il Cagliari per poi scendere in campo e dare il proprio contributo contro i bavaresi.In questa fase della stagione è importantissimo il recupero psico-fisico di Davide, a segno per il goal decisivo all'Allianz Arena: avrà continuità in campionato al posto di uno fra Barella e Mkhitaryan, più probabilmente il primo.in difesa dovrebbe dare il cambio ad Acerbi ("all'intervallo era sul lettino", ha rivelato Inzaghi), mentreè atteso sulla corsia sinistra. In attacco via libera ad, che nelle ultime settimane ha sempre risposto presente quando chiamato a sostituire Lautaro o Thuram là davanti.