Inter-Bayern Monaco LIVE, le formazioni ufficiali: Dimarco e Muller dal 1', Taremi e Coman in panchina

con calcio d'inizio alle 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è gara valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Si parte dal risultato di 2-1 conquistato da Lautaro Martinez e compagni all'Allianz Arena di Monaco nella gara di andata, ma tutto è ancora in discussione. In caso di pareggio complessivo al 90esimo si va ai supplementari e poi ai rigori. Arbitra lo sloveno Slavko Vincic,Occhio ai cartellini, diffidati Barella, Bastoni, Dumfries, Lautaro, Mkhitaryan e Pavard oltre a Inzaghi da una parte; Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer e Sané dall'altra e solo dopo questa gara si azzereranno. Chi passa il turno in semifinale trova lil, che ha eliminato, nonostante la sconfitta nel ritorno, il Borussia Dortmund

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.Partita: Inter-Bayern Monaco.Data: mercoledì 16 aprile 2025.

Orario: 21.00.Canale TV: Amazon Prime Video.Streaming: Amazon Prime Video.