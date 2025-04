Inter-Bayern Monaco MOVIOLA LIVE: Thuram chiede due rigori, proteste sul vantaggio di Kane

AFP via Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.alle 21.00: Slavko Vinčić (SVN): Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN): Matej Jug (SVN): Alen Borošak (SVN): Dennis Higler (NED): Lautaro Martinez, Barella, Mkhitaryan, Bastoni, Pavard, Dumfries, Inzaghi.: Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer, Sané.Proteste da parte di tutta la squadra nerazzurra: durante l'azione che porta al vantaggio, c'è una leggera sbracciata di Goretzka (che anticipa l'avversario, prendendo in pieno il pallone) sul volto di Mkhitaryan. Il contatto non viene segnalato, ma tutta la formazione di Inzaghi ha protestato per la mancata interruzione del gioco data la presenza di un uomo a terra che aveva subito un colpo al volto

Grande azione da parte di Thuram che si incunea in area di rigore, ma trova un intervento miracoloso di Laimer appena prima del momento della conclusione. Il francese cade in area di rigore a seguito di una leggera spinta, ma il giocatore di Kompany trova il pallone. L'arbitro lascia correreIntervento falloso in scivolata da parte di Dier su Thuram: immediata l'ammonizione di Vinčic. Fallo molto duro sull'attaccante franceseAltro contrasto in ritardo, questa volta è Mkhitaryan l'autore del fallo. Anche qui, il direttore di gara ha deciso di non estrarre il cartellino giallo

Intervento in scivolata in netto ritardo di Kim su Thuram: immediata l'assegnazione del cartellino giallo. Il fallo, seppur praticamente arrivi dal ultimo uomo, non è a rischio espulsione, in quanto non soddisfa tutte e quattro le condizioni del DOGSO. Kim non nega, dunque, un'evidente occasione da rete all'InterTocco di Goretzka su Thuram in piena area di rigore. Un intreccio di gambe, uno scontro di gioco che viene giudicato assolutamente involontarioDuro intervento in scivolata da parte di Goretzka su Thuram: riguardando le immagini, il tedesco arriva in netto ritardo. Manca un'ammonizione di Vinčić in questo caso

Contatto in area di rigore fra Sané e Pavard, dopo una precedente leggera spinta da parte di Bastoni. L'intervento non è così intenso: il giocatore di Kompany sembra lasciarsi andare troppo facilmente e per il direttore di gara è tutto regolare. Decisione corretta