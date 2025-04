Inter, il Bayern Monaco perde anche Musiala: esce a braccia, a rischio il doppio confronto di Champions

Ilperde per infortunio anchee la lunga lista di infortuni per Vincent Kompany non accenna a fermarsi. Il fantasista tedesco è stato infatti costretto a lasciare il campo da gioco della gara contro l'Augsburg per unsubito nel corso del secondo tempo e, in vista della sfida che martedì vedrà i bavaresi impegnati inIl centrocampista tedesco, che aveva segnato il gol del momentaneo 1-1, intorno al minuto 51', lanciandosi in proiezione offensiva per provare a pressare il portiere avversario, dopo aver saltato davanti a lui per contrastare il suo rilancio, ha sentito tirare nel momento dell'appoggio a terra e si è accasciato a terraNel proseguo dell'azione Olise ha anche centrato la traversa, ma Musiala non si è mai alzato da terra aspettando l'intervento dei medici. Una volta conclusa l'azione con l'ingresso dei sanitari il classe 2003 si è alzato e,ed è rientrato immediatamente negli spogliatoi.Le prime sensazioni parlano die, le modalità di uscita dal campo di gioco non fanno ben sperare i tifosi bavaresi in vista delche vedrà martedì 8 aprile 2025 la gara di andata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e mercoledì 16 quella di ritorno a San Siro.

Quello di Musiala è l'ennesimo infortunio subito dalla squadra di Vincent Kompany in questo periodo della stagione e, in vista della gara d'andata di Champions League, se confermato lo stop per il fantasista tedesco, sarannoa cui si potrebbe aggiungereche èl'unico potenzialmente recuperabile.