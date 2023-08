Sono ore roventi per il futuro di Benjamin Pavard. Inter e Bayern Monaco avevano raggiunto nelle scorse settimane l'intesa per un'operazione da 32 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, mentre per il difensore è pronto un contratto di cinque anni da 5 milioni di euro netti a stagione. L'affare però non è stato chiuso per le resistenze di Tuchel e dei bavaresi, che non hanno ancora trovato il sostituto del francese. L'Inter ha fissato l'ultimatum alle 15 di oggi, martedì 29 agosto, e si corre per arrivare alla fumata bianca.



12.55 - Inter e Bayern stanno lavorando per dare all'operazione un esito positivo e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i discorsi procedono bene: c'è fiducia di poter chiudere entro le 15 e consentire così a Pavard di aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi.