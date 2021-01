Il derby di Coppa Italia nell'immediato per riscattare il mezzo passo falso con l'Udinese che è costato l'aggancio al Milan,dopo le difficoltà recenti incontrate dal gruppo Suning. Mentre prosegue la due diligence da parte del fondo inglese, Il Sole 24 Ore fornisce nuovi dettagli sui soggetti che potrebbero presto recitare un ruolo da protagonisti nella possibile trattativa per la cessione di parte delle quote del pacchetto azionario da parte del patron nerazzurro- Per il quotidiano milanese,(l'altro è Fausto Zanetton, ex di Morgan Stanley)Nel management della società britannica, che starebbe, è entrato da pochi mesi anche. In epoca recente, Tifosy si è già occupata di operazioni finanziarie legate al calcio: molto recentemente, ha fornito il proprio contributo nell'acquisizione del Pisa da parte dell'uomo d'affari statunitense Alexander Knaster, in passato sulle tracce del Parma.- E come dimenticare la trattativa, poi naufragata, tra Vialli e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per la possibile cessione del club blucerchiato? In attesa di conferme sul fronte interista,Quanto sta accadendo sul fronte finanziario non lascia indifferenti Conte e i suoi calciatori, come ha ammesso lo stesso tecnico. Ma per l'immediato il primo e unico pensiero non può che andare al derby di coppa contro il Milan.