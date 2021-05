Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, parla a Tuttosport dell'annata dei nerazzurri: "È stata una bella cavalcata. Bravissimi tutti: Conte, Oriali, il gruppo nerazzurro. Si vede la mano dell’allenatore e l’identità di squadra. I primi mesi sono stati duri: pur consapevoli di avere il potenziale che avrebbe permesso di duellare con la Juventus, dovevano essere trovati i giusti equilibri. Poi è andato tutto in discesa, con i giocatori che hanno fatto un salto di qualità incredibile, esaltando il senso di compattezza".



VERSO IL MERCATO - "La riconferma del gruppo è il primo passo. Confermare i protagonisti dello scudetto e capire chi inserire in rosa. Ricordo le critiche a Skriniar sulla difesa a tre, o a Eriksen che dopo essere stato recuperato da Conte ha mostrato a tutti cosa fosse in grado di apportare alla causa nerazzurra: se uno è bravo, è bravo. E l’Inter sicuramente ha una base importante".



SU LUKAKU E LAUTARO - "Sarebbe un peccato toccare la coppia d’attacco. So che Martinez sta bene all’Inter e vuole affermarsi in nerazzurro. Ma la certezza che rimanga, con i tempi che corrono, senza cadere in speculazioni, non mi sento di darla. Dovesse arrivare un’offerta da 150 milioni, come si potrebbe rifiutare?".