Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex calciatore dell'Inter, Evaristo Beccalossi, parla della prossima sfida di campionato che vedrà l'Inter opposta alla Roma e spiega come Spalletti debba fermarsi a riflettere sulla scelta tra Ivan Perisic e Keita Baldé.



“In questo momento Perisic non sta bene, non è al massimo della forma. Spalletti perderà qualche ora di sonno per pensare se dare comunque fiducia a lui o se invece puntare sulla freschezza di Keita”.