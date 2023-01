Tra i club interessati a Marcus Thuram c'è anche il Manchester United. Il Daily Mail racconta che i Red Devils stanno provando ad anticipare la concorrenza per l'attaccante del Borussia Monchengladbach e pagare un indennizzo nonostante il contratto in scadenza, per averlo a gennaio. Tra i club intessati c'è anche l'Inter, che sta valutando se affondare il colpo.