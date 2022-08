Allenamento di rifinitura per l'Inter di Simone Inzaghi in vista della trasferta di domani sera contro la Lazio. Buone notizie per l'allenatore piacentino, che ritrova Raoul Bellanova - totalmente recuperato dagli acciacchi fisici che lo avevano tenuto ai box negli ultimi giorni - mentre dovrà rinunciare ancora a Mkhitaryan, il cui rientro è previsto per il derby di sabato 3 settembre.



IL PROBABILE UNDICI - Per quanto riguarda la probabile formazione schierabile per la sfida dell'Olimpico, Inzaghi non ha ancora sciolto il dubbio su chi far partire dal primo minuto a sinistra tra Gosens e Dimarco, mentre la grande sorpresa può essere rappresentata da Gagliardini al posto di Calhanoglu, per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic, nella mediana completata da Brozovic e Barella.