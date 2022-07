Lukaku, Mkhitaryan, Onana, Asslani. Bentornato calciomercato. L'Inter inizia ufficialmente la sessione con un poker di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi. Ma non è finita qui, perché i nerazzurri faranno ancora qualcosa. Marotta e Ausilio sono attivissimi e l'hanno già dimostrato, il nome più caldo è quello di Paulo Dybala - al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta, e occhio alla concorrenza -- La società nerazzurra ha già bloccato l'esterno in arrivo dal Cagliari trovando l'accordo totale già da più di una settimana:. Nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche del giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan.- Tra qualche giorno si sposterà sulla sponda nerazzurra di Milano, dove l'allenatore è pronto ad accoglierlo per avere un rinforzo in più in quella zona del campo.I titolari - sulla carta - dovrebbero essere Dumfries a destra e Gosens a sinistra; per l'olandese si sono interessati alcuni club di Premier ma l'Inter non ha intenzione di perderlo, dall'altra parte la speranza è quella di vedere il Gosens versione Atalanta che correva come un treno sulla fascia. L'alternativa a Dumfries sarà proprio Bellanova, con Darmian che si sposterebbe dall'altra parte per fare il vice Gosens. Inzaghi studia e valuta le mosse, la nuova Inter inizia a prendere forma.