Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter, parla a Tuttosport dopo la notizia dell'amputazione di entrambe le gambe. Queste le parole con cui elogia Bastoni: "Io a dire la verità non ho mai fatto caso a questa potenziale similitudine. Però ho letto le dichiarazioni di Bastoni che mi sono piaciute molto e mi hanno fatto tornare in mente lo spirito che avevo io quando giocavo nell’Inter. Ha detto che quando lui gioca a San Siro si diverte. Io pure, era lo stesso, quando vedevo il Meazza con ottantamila persone mi esaltavo. Certi miei compagni invece si intimorivano".