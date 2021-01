Vive una gara da spettatore, se la cava bene su qualche tempestiva uscita.È tornato il muro (dal 29’ s.t..).Rischia grosso con un intervento scomposto su Lapadula. Contatto fuori area, ma che paura... Rimane l'unica incertezza.La cosa più belle della sua partita è una grande apertura per Hakimi. Gioca con la solita personalità.Dà la sensazione di poter entrare dentro quando e come vuole, ma a volte si perde sul più bello. Come su quell'assist perfetto di Eriksen.Recupera tantissimi palloni e riparte in velocità. Fondamentale (dal 19’ s.t.Gestisce con esperienza e vince qualche contrasto).L'autogol di Improta nasce da una sua punizone velenosa. Disegna un assist poetico per Hakimi e colpisce l'incrocio dei pali. Gioca a due tocchi e sbaglia pochissimo.Senza strafare, si vede poco, ma la gara è priva di sbavature (dal 35’ s.t.: Quando arriva sul fondo perde sempre qualche tempo di troppo. Tatticamente applicato.Per buona parte della gara appare in ombra, fuori dalla partita. Poi si accende e trova addirittura una doppietta. I gol lo rincorrono (dal 35’ s.t.Anche stasera sbaglia qualcosa davanti al portiere, ma poi chiude la partita con un mancino chirurgico. È l'uomo dai gol difficili (dal 29’ s.t.Entra e trova subito un assist decisivo. Può essere molto utile a questa Inter).Partita mai in discussione.Quattro gol imprendibili, ma sul terzo c'è il suo zampino: Lautaro intercetta un suo passaggio e manda in porta Lukaku.Non perfetto sulle palle inattive, dal suo lato l'Inter va forte (dal 15’ s.t.Travolto dal moto perpetuo che l'Inter esercita dal suo lato).Sfiora un euro autogol, sul centro destra Lautaro gli crea molti problemi.Al centro della difesa, né di lotta né di governo.Non impensierisce mai Perisic.Sul lato di Gagliardini, potrebbe osare molto di più, non lo fa mai. Prova un colpo di testa con inserimento in area di rigore, ma è ben contrastato da Perisic (dal 25’ s.t.Si vede poco).il cervello del Benevento, ma le sinapsi non viaggiano veloci (dal 15’ s.t.: Prova a dare più vivacità, ma è solo un'illusione).Tocchi imprecisi e poco sale. Lì in mezzo serve di più, specie quando hai Barella di fronte.Trova un autogol sfortunato e prosegue a testa bassa (dal 25’ s.t.: Ti accorgi del suo ingresso guardando il tabellino).Si arrabbia molto per un contatto con Ranocchia, la sua partita è poco altro.Fuori dal match (dal 31’ s.tIl Benevento visto a San Siro non presenta il piglio solito. Partita senza storia.